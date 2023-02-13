Depremlerde hayatını kaybedenler anısına Portekiz'de lig maçları öncesinde saygı duruşunda bulunuldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından hayatını kaybeden yurttaşlar anısına Portekiz Ligi’nde bu hafta oynanan karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 14:15
Depremlerde hayatını kaybedenler anısına Portekiz'de lig maçları öncesinde saygı duruşunda bulunuldu
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Portekiz futbol liglerinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına hafta sonu oynanan maçlar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla, hafta sonu oynanan lig maçları öncesi saygı duruşuna geçildi.

D-Smart ekranlarında yayımlanan Portekiz Süper Ligi'nin 20. hafta maçlarından Sporting-Porto, Maritimo-Braga ve Arouca-Santa Clara karşılaşmaları öncesinde oyuncular, santra çizgisi üzerinde çember oluştururken, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayrakları, saygı duruşu sırasında açıldı.


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