Yılmaz Vural: 'Şartların oluşması halinde TFF Başkanlığına adayım'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 20:50

Güncelleme: 10.05.2023 - 21:03

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden sonra Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, hedefdeleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı olduğunu söyledi.

Radyospor'a konuşan tecrübeli teknik adam, "TFF Başkanlığına aday olmak ister misiniz?" sorusuna, "Hedefimde federasyon başkanlığı var mı? Var" şeklinde yanıt verdi.

"TFF, KULÜPLERİN GÜDÜMÜNDE"

Yılmaz Vural, futbolun içinden gelen kişilerin TFF bünyesinde yer almadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Öncelikle TFF Başkanlığını yapanlardan iyi yaparım. TFF için özerk bir yapıya sahip diyoruz ancak ülkemizde TFF Başkanı'nı kulüpler belirliyor. TFF Başkanı da kulüplerin güdümünde kararlar veriyor. Evet futbol dünyasında 42. yılım hedefimde federasyon başkanlığı var mı? Var. Şu ana kadar 2 federasyon başkanı dışında futbolun içinden gelen kişiler TFF bünyesinde yer almadı."

"TÜM İNSANLAR TARAFINDAN SEVİLİYORUM"

Şartların oluşması halinde aday olacağını söyleyen 70 yaşındaki teknik direktör, "Bu işi de hakkıyla yapacağımı düşünüyorum. Çünkü futbolun içerisinde iyi kötü her şeyi gördüm. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'de taraflı tarafsız tüm insanlar tarafından sevildiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

62 ISLAK İMZA GEREKLİ

Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi adaylık için 302 delege üyesinden 62 tanesinin ıslak imzasının alınması gerekiyor.

TFF Başkanı, 22-23 Haziran'da Ankara'da yapılacak genel kurulda ilan edilecek.