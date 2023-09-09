Depremzedeler için İsviçre'de tarihi maç!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 23:05

Güncelleme: 09.09.2023 - 23:05

EURO 2008'de gruplarda karşı karşıya geldiğimiz ve kazandığımız İsviçre müsabakasının futbolcuları depremzede vatandaşlarımıza yardım kampanyası için yeniden karşı karşıya geldi.

İsviçre'de oynanan maç 2-2 sona erdi. Milli takımımızın gollerini Semih Şentürk ve Volkan Demirel attı.

Ay yıldızlı ekipte Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer aldı. Takımın başında yine Fatih Terim vardı.

Maçtaki bütün gelirler depremzedelere bağışlanacak.