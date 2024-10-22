Derbi öncesi Galatasaray'a şok! Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
SIRADAKİ MAÇ DERBİ
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşılaştıktan sonra ligde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Etiketler: #galatasaray #yunus akgün #PFDK #TFF
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