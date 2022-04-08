Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu gelişmesi
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak edilen Kerem Aktürkoğlu, takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmana katıldı.
Galatasaray formasını Fatih Karagümrük maçında bu sezon 54'üncü kez giyen Kerem Aktürkoğlu'nun kasığından sakatlanarak sahayı terk etmesi sonrası, sarı-kırmızılılarda taraftarlar endişelenmişti.
Galatasaray Kulübü, genç futbolcunun kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamda, "Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı" ifadeleri kullanılmıştı.
Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı merak edilen Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Genç oyuncunun, sarı-kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.
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