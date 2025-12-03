Derbi paylaşımı tepki çekmişti: Serdar Dursun'dan eleştirilere yanıt!

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek için maça gittiği ve sarı-lacivertli taraftarların koreografisine katıldığı için tep gören Serdar Dursun açıklama yaptı.

Kocaelispor'da forma giyen futbolcu, taraftarlara yönelik açıklamasında, "Fenerbahçe Kulübü, eski oyuncuları derbiyi izlemek için davet etti. Maça gitmemde bence hiçbir sorun yok. Türkiye'de bir algı var, 'Eski takıma yatıyorsun' gibi... Bunu Selçuk İnan'a da yaptılar. Bu zihniyetten vazgeçmemiz lazım" dedi.

"KEŞKE PAYLAŞMASAYDIM!"

Açıklamalarına devam eden Serdar Dursun, "Onurlu, gururlu insanlarız. Maç satmak ya da bilerek oynamamak gibi bir şey asla olamaz. Oradaki tek hatam hikaye paylaşmaktı. Keşke paylaşmasaydım. Kocaelispor taraftarını incittiysem, kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı.

"FENERBAH ÇE'YE DE GOL ATMAK İSTERİM"

Serdar Dursun ayrıca, "Kiminle oynadığımla ilgilenmiyorum, Kocaelispor'un futbolcusuyum. Elimden geleni yapacağım. Benim amacım, Fenerbahçe maçı gelince ilk 11'de oynamak, iyi oynamak ve golümü atmak. Taraftarlar rahat olsun, ben kanımın son damlasına kadar mücadele ederim" diye konuştu.