Derbi sonrası Emre Kaplan'a yumruk atan şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 17:17

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:17

Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren derbi maçı sonrası stat dışında spor muhabiri Emre Kaplan'a gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası stat önünde spor muhabiri Emre Kaplan'a bir kişi tarafından yumruk atıldı.

Yüzüne aldığı darbe sonrası yüzünde kanama olan spor muhabiri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaplan'ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi. Polis ekipleri spor muhabirine saldıran kişinin S.G. olduğunu tespit ederek gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G. 'spor alanında kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.