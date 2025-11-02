Derbi sonrası Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 22:57:00
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli kulüp, derbi galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından sonuca göndermeli bir paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.

İkinci paylaşımını yapan Fenerbahçe, "Boğazın tek hakimi Fenerbahçe'dir" notunu düştü.

İngiliz hesabından paylaşım yapan Fenerbahçe "Beşiktaş taraftarları "3! 3! 3!" diye tezahürat yapmaya başladığı anda maçın kaderi değişti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşımlara devam edildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #Derbi

