Derbi sonrası Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım, galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından sonuca göndermeli bir paylaşımda bulundu.
FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 avans 3'te biter" ifadeleri kullanıldı.
İkinci paylaşımını yapan Fenerbahçe, "Boğazın tek hakimi Fenerbahçe'dir" notunu düştü.
İngiliz hesabından paylaşım yapan Fenerbahçe "Beşiktaş taraftarları "3! 3! 3!" diye tezahürat yapmaya başladığı anda maçın kaderi değişti" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşımlara devam edildi.
November 2, 2025
FE NER BAH ÇE! pic.twitter.com/FdREY494FY— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2025
The game flipped the moment Beşiktaş fans started chanting “3! 3! 3!” 😂 pic.twitter.com/eMlrvMpfV8— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) November 2, 2025
Siz bunun ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz 😄 pic.twitter.com/u0uEIYdfsM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2025
Sahilde harika bir gece. 🪩 pic.twitter.com/VqZHxLEka3— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 2, 2025