Derbi sonrası Fenerbahçe'de 'Altay Bayındır' kararı!
Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Sarı-lacivertli kulüp 24 yaşındaki kaleci ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenildi.
Sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına hız verirken teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda kaleci transferi de gündeme geldi. Jesus’un taraftar protesto ettiği dönemde Altay Bayındır’a sahip çıkmasına rağmen yönetimden mutlaka deneyimli bir kaleci transferi talep ettiği öne sürüldü.
Altay Bayındır
Fanatik'te yer alan habere göre, Jorge Jesus, her ne kadar destek çıksa da Altay Bayındır’ın genel performansından memnun değil.
Bu nedenle Jesus’un tecrübeli bir kaleci takviyesi talep ettiği, yönetimin ise ilk etapta buna karşı çıktığı belirtildi. Ancak Galatasaray derbisi sonrası yönetimin, kiralık olmak koşuluyla kaleci transferine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.
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