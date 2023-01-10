Derbi sonrası Fenerbahçe'de 'Altay Bayındır' kararı!

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:06

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:06

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenildi.

Sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına hız verirken teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda kaleci transferi de gündeme geldi. Jesus’un taraftar protesto ettiği dönemde Altay Bayındır’a sahip çıkmasına rağmen yönetimden mutlaka deneyimli bir kaleci transferi talep ettiği öne sürüldü.

Altay Bayındır

Fanatik'te yer alan habere göre, Jorge Jesus, her ne kadar destek çıksa da Altay Bayındır’ın genel performansından memnun değil.

Bu nedenle Jesus’un tecrübeli bir kaleci takviyesi talep ettiği, yönetimin ise ilk etapta buna karşı çıktığı belirtildi. Ancak Galatasaray derbisi sonrası yönetimin, kiralık olmak koşuluyla kaleci transferine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.



