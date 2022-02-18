Derbi sonrası Fenerbahçe'den flaş paylaşım!
Fenerbahçe Beko'nun, Galatasaray Nef'i mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.
Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 64-49 kazandı.
Karşılaşma sonrası Fenerbahçe resmi hesabı flaş bir paylaşımda bulundu.
Sarı lacivertli takım yaptığı paylaşımda, "Her zaman her yerde en büyük Fener!" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım:
Her zaman her yerde en büyük Fener! ??????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 18, 2022
Fenerbahçe Beko: 64
Galatasaray Nef: 49 pic.twitter.com/C5NOLg1dJL
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