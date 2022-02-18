Derbi sonrası Fenerbahçe'den flaş paylaşım!

18 Şubat 2022 Cuma, 21:37

Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 64-49 kazandı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe resmi hesabı flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli takım yaptığı paylaşımda, "Her zaman her yerde en büyük Fener!" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım: