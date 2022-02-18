Derbi sonrası Fenerbahçe'den flaş paylaşım!

Fenerbahçe Beko'nun, Galatasaray Nef'i mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Şubat 2022 Cuma, 21:37
Derbi sonrası Fenerbahçe'den flaş paylaşım!
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Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 64-49 kazandı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe resmi hesabı flaş bir paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli takım yaptığı paylaşımda, "Her zaman her yerde en büyük Fener!" ifadelerine yer verildi.

İşte o paylaşım:


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