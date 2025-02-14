Derbi yarıda kaldı: Galatasaray ve hakemler soyunma odasına gitti

Yayınlanma: 14.02.2025 - 22:28

Güncelleme: 14.02.2025 - 22:35

Şanlıurfa'da düzenlenen ING Türkiye Kupası 4'lü final maçında Fenerbahçe Beko ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Maçı domine eden Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 22-16, devreyi 42-35 önde kapattı. Sarı lacivertliler oyun üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de sürdürdü ve son periyoda 64-46 önde girdi.

Son çeyreğin ikinci dakikasında tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Hakemler, derbide 3. anonsu yaptırdı. Anonsun ardından hakemler ve Galatasaraylı basketbolcular soyunma odasına gitti.

Fenerbahçeli taraftarların salondan çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.