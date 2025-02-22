Derbide 18. kez yabancı hakem düdük çalacak
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 18. kez yabancı hakem görev alacak.
Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 116 yılı geçen rekabetinde 401 müsabaka geride kaldı. İki takım, 1959'dan bu yana profesyonel olarak organize edilen Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde ise 135 kez karşılaştı.
İki takım arasındaki rekabet, karşılıklı yapılan açıklamalar, başkanlar ve yöneticiler arasındaki polemikler, kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulları (MHK) ile hakem kararları hakkındaki itirazları nedeniyle saha dışına taşındı.
Yaşanan gerginliğin artmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta yapılacak derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.
MHK ise kritik derbiye Slovenya Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Slavko Vincic'i atadı. İki takım arasında Vincic'in yöneteceği 136. Süper Lig derbisi, rekabette yabancı hakemin düdük çalacağı 18. karşılaşma olacak.
Derbi tarihinde 55 yıl sonra ilk
Süper Lig'de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak.
İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı sonra derbi, 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı. Sonrasında uzun süre Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek'in yönettiği derbilere yabancı hakem atanmadı.
Galibiyet sayılarında eşitlik
Yabancı hakemin yönettiği 17 Süper Lig derbisinde takımlar beşer galibiyet aldı.
İki takım arasındaki derbilerde 7 kez eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 14 gole, Fenerbahçe 18 golle karşılık verdi.
Ligdeki rekabette yabancı hakemlerin yönettiği derbiler
1959'dan bu yana Süper Lig'de yabancı hakemleri yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbileri şöyle:
Tarih Maç Skor Hakem Ülkesi
10.06.1959 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Markovic Yugoslavya
14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Francesco Liverani İtalya
13.04.1960 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Vilmos Hernadi Macaristan
25.06.1961 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Yordan Tokov Bulgaristan
24.04.1963 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Luciano Politano İtalya
19.06.1963 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Luciano Politano İtalya
01.12.1963 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Richard Kekely Avusturya
03.01.1965 Galatasaray-Fenerbahçe 1-1 Bruno De Marchi İtalya
21.03.1965 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Octavian Costa Romanya
05.12.1965 Galatasaray-Fenerbahçe 2-0 Joseph Heimann İsviçre
27.02.1966 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Helmut Köhler Federal Almanya
13.11.1966 Fenerbahçe-Galatasaray 0-2 Johannes Malka Federal Almanya
02.04.1967 Galatasaray-Fenerbahçe 1-3 Günther Baumgaertel Federal Almanya
03.03.1968 Fenerbahçe-Galatasaray 3-0 Franz Wöhrer Avusturya
17.11.1968 Galatasaray-Fenerbahçe 1-1 Vaclav Davidek Çekoslavakya
06.04.1969 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Gian Gaetano Vacchini İtalya
26.04.1970 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Alois Kessler Avusturya
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