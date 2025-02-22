Derbide 18. kez yabancı hakem düdük çalacak

Yayınlanma: 22.02.2025 - 12:20

Güncelleme: 22.02.2025 - 12:20

Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 116 yılı geçen rekabetinde 401 müsabaka geride kaldı. İki takım, 1959'dan bu yana profesyonel olarak organize edilen Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde ise 135 kez karşılaştı.

İki takım arasındaki rekabet, karşılıklı yapılan açıklamalar, başkanlar ve yöneticiler arasındaki polemikler, kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulları (MHK) ile hakem kararları hakkındaki itirazları nedeniyle saha dışına taşındı.

Yaşanan gerginliğin artmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta yapılacak derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

MHK ise kritik derbiye Slovenya Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Slavko Vincic'i atadı. İki takım arasında Vincic'in yöneteceği 136. Süper Lig derbisi, rekabette yabancı hakemin düdük çalacağı 18. karşılaşma olacak.

Derbi tarihinde 55 yıl sonra ilk

Süper Lig'de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak.

İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı sonra derbi, 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı. Sonrasında uzun süre Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek'in yönettiği derbilere yabancı hakem atanmadı.

Galibiyet sayılarında eşitlik

Yabancı hakemin yönettiği 17 Süper Lig derbisinde takımlar beşer galibiyet aldı.

İki takım arasındaki derbilerde 7 kez eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 14 gole, Fenerbahçe 18 golle karşılık verdi.

Ligdeki rekabette yabancı hakemlerin yönettiği derbiler

1959'dan bu yana Süper Lig'de yabancı hakemleri yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbileri şöyle:

Tarih Maç Skor Hakem Ülkesi

10.06.1959 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 Markovic Yugoslavya

14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Francesco Liverani İtalya

13.04.1960 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Vilmos Hernadi Macaristan

25.06.1961 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Yordan Tokov Bulgaristan

24.04.1963 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Luciano Politano İtalya

19.06.1963 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Luciano Politano İtalya

01.12.1963 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Richard Kekely Avusturya

03.01.1965 Galatasaray-Fenerbahçe 1-1 Bruno De Marchi İtalya

21.03.1965 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 Octavian Costa Romanya

05.12.1965 Galatasaray-Fenerbahçe 2-0 Joseph Heimann İsviçre

27.02.1966 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Helmut Köhler Federal Almanya

13.11.1966 Fenerbahçe-Galatasaray 0-2 Johannes Malka Federal Almanya

02.04.1967 Galatasaray-Fenerbahçe 1-3 Günther Baumgaertel Federal Almanya

03.03.1968 Fenerbahçe-Galatasaray 3-0 Franz Wöhrer Avusturya

17.11.1968 Galatasaray-Fenerbahçe 1-1 Vaclav Davidek Çekoslavakya

06.04.1969 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Gian Gaetano Vacchini İtalya

26.04.1970 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Alois Kessler Avusturya