Derbide Galatasaray ile Fenerbahçe yenişemedi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi'nin Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk ettiği maç, 1-1 berabere bitti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin golünü 63. dakikada Marta Cox kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 71. dakikada Maria Usme'den geldi.
Ligin ilk devresinde oynanan maçta Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.
Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti olan ve ilk kez berabere kalan lider Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükseltti.
37 puana ulaşan Galatasaray ise 6. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Amed'e konuk olacak. Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı iptal olan Fenerbahçe de Amed'i konuk edecek.
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