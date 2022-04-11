Derbide gülen taraf Galatasaray oldu!

11 Nisan 2022 Pazartesi, 23:01

ING Basketbol Süper Ligi’nin 27’nci haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 76-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 17’nci galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertli ekip ise 6’ncı mağlubiyetini aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip; Henry, Melih Mahmutoğlu, Pierre, Vesely ve Ahmet Düverioğlu ilk beşiyle başladı. Deplasman ekibi ise Dee Bost, Melo Trimble, Göksenin Köksal, Blackshear ve Kravish ilk beşiyle parkede yer aldı.

Müsabakaya üçlük çizgisinin gerisinden 4’te 4 ile başlayan Galatasaray Nef, Melo Trimble’ın 6, Göksenin Köksal’ın 4 sayılık katkısıyla ilk 5 dakikayı 6 sayı farkla önde geçti: 10-16. Periyodun ikinci bölümünde Blackshear’ın skor katkısıyla hücumdaki etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 25-18 önde kapattı.

İsmet Akpınar’ın devreye girmesiyle hücumda peş peşe sayılar üreten Fenerbahçe Beko’ya Galatasaray Nef’ten de yanıt gelirken, 15’inci dakika deplasman ekibinin 33-27’lik üstünlüğüyle geçildi. Periyodun kalan bölümünde vites yükselten ev sahibi ekip, 11 sayıya kadar çıkan farkı 9-0’lık seri yakalayarak 2’ye kadar indirdi ve ilk yarı sona erdi: 36-38.

İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Galatasaray Nef, Melo ve Göksenin’in sayılarıyla televizyon molasına 7 sayı farkla önde gitti: 44-51. Vesely önderliğinde ribaundlarda rakibine karşı büyük üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, 28’inci dakikada Guduric’in üç sayılık basketiyle 52-51 öne geçti.Canaan’ın devreye girmesiyle yeniden öne geçen Galatasaray Nef, final periyoduna 58-56 önde gitti.

Son periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Polonara’nın hücumda sorumluluk almasıyla son 5 dakikaya 68-63 önde girdi. Melo ve Blackshear’ın 5 faulle oyun dışı kaldığı bölümde Canaan, Dee Bost ve Kravish’in kaydettiği basketlerle 13-0’lık seri yakalayan konuk ekip, son 45 saniyeye 8 sayılık farkla önde girdi: 68-76.

Müsabakanın kalan bölümünde rakibine üstünlüğü kaptırmayan Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 76-70 mağlup etti.

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI

Müsabakanın bitmesinin ardından Galatasaraylı basketbolcular büyük sevinç yaşarken, sarı-lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Konuk ekip, sahaya yabancı madde atılmasının ardından hızlı bir şekilde soyunma odasına yöneldi.