Derbide kartlar havada uçuşuyor

Yayınlanma: 22.02.2025 - 12:48

Güncelleme: 22.02.2025 - 12:48

İki takımın 51'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 63 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 379 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 63 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

Ligde oynanan son derbide 9 sarı çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon Ülker Stadı'nda oynanan derbide hakem 9 kez sarı kartına başvurdu.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe'ye 3, Galatasaray'a ise 6 sarı kart gösterildi.

Son 10 derbide kart raporu

Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 5 kırmızı, 35 sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'a ise aynı süreçte 1 kırmızı, 45 sarı kart gösterildi.