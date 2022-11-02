Derbide kazanan Eczacıbaşı
Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi set vermeden 3-0'lık skorla mağlup etti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasındaki derbide Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 3-0 yendi.
Birinci sete iyi başlayan Eczacıbaşı, 6-1 üstünlük kurdu. Turuncu-beyazlı takım, Boskovic'in ikiden, Voronkova'nın köşelerden, Jack-Kisal'ın da ortadan etkili ataklarıyla skor üretti. Konuk ekip, attığı sert servislerle de oyunu kontrolü altında tuttu. Fenerbahçe ise kaptan Eda ile etkili oldu ve sayılar buldu. Boskovic'in smaç sayılarıyla seti 25-20 alan Eczacıbaşı Dynavit, 1-0 öne geçti.
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. 9-9 dan sonra iyi savunma yapan Eczacıbaşı, rakibini file üstündeki bloklarla durdurdu. Skor 20-18 iken 5-0 seri bulan turuncu-beyazlıları, seti 25-18 kazandı ve setlerde durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü set 14-14'e kadar dengeli sürdü. Eczacıbaşı; Voronkova, Boskovic, ve Hande'nin sayılarıyla seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Cristina, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Örge, Lazareva, Buse Ünal, Meliha Diken, Cansu Çetin)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Voronkova, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kisal (Simge Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)
Setler: 20-25, 18-25, 22-25
Süre: 75 dakika (24, 24, 27)
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