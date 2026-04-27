Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan açıklama: 'Haksızlığa uğradık'

27.04.2026 01:42:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, derbide gördüğü kırmızı kart nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan özür diledi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği derbide kırmızı kart gören ve taraftarların tepkisini çeken Ederson, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"KIRMIZI KARTA KATILMIYORUM"

Sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Ederson, şu sözleri kullandı:

"Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum."

"Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum."

Ederson açıklamasında "Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi sonrası dört kötü haber! Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de dört futbolcu cezalı duruma düştü.
Uğurcan Çakır'dan derbi açıklaması: 'Daha farklı kazanabilirdik' Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi'den hakem Yasin Kol'a tepki Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Matteo Guendouzi, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından hakem Yasin Kol'un kararlarına tepki gösterdi.