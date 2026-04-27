Derbide kırmızı kart gören Ederson'dan açıklama: 'Haksızlığa uğradık'

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a kaybettiği derbide kırmızı kart gören ve taraftarların tepkisini çeken Ederson, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"KIRMIZI KARTA KATILMIYORUM"

Sarı-lacivertli camiadan özür dileyen Ederson, şu sözleri kullandı:

"Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum."

"Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum."

Ederson açıklamasında "Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!" ifadelerini kullandı.