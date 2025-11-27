Derbide oynayacak mı? Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninin ardından Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

Özbek, "Son günlerdeki aldığımız neticelerin içinde bazı sebepler de var. Sakatlar gibi, hakem dedim, bahisle ilgili söyledim. Dolayısıyla Galatasaray bunların üzerinden gelecek güçtedir. Taraftarımız hiç endişe etmesin. Galatasaray, derbide sahada en yüksek seviyede performansını verecek. Sakatlıktan dönen oyuncularımız da kadroda olacak. Güzel bir maç olmasını diliyorum ve gülen tarafın Galatasaray olmasını arzu ediyorum. Önemli bir derbi, herkesi izlemeye davet ediyorum" dedi.

OSIMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Dursun Özbek, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişeceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sakatlıktan dönen oyuncularımız, Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak. Osimhen'in pazartesi günü kadroda olması gerekiyor, olacak herhalde. Çünkü bugüne kadar yaptığımız konuşmalarda hedef öyleydi. Diğer sakatlıktan dönen oyuncularımız da büyük ihtimalle kadromuzda olacak. Çok güzel bir takımla sahaya çıkacağız" diye konuştu.