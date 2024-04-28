Derbide sakatlanmıştı: İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 15:16

Güncelleme: 28.04.2024 - 15:16

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlık nedeniyle 17. dakikada oyundan çıkan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre İsmail Yüksek, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bilek sakatlığı yaşayan oyuncunun sezonu kapattığı ifade edildi.

47 MAÇA ÇIKTI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 1 gol attı, 6 da asist yaptı.