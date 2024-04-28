Derbide sakatlanmıştı: İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu!
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sakatlanan milli oyuncu İsmail Yüksek'in son durumu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlık nedeniyle 17. dakikada oyundan çıkan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre İsmail Yüksek, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bilek sakatlığı yaşayan oyuncunun sezonu kapattığı ifade edildi.
47 MAÇA ÇIKTI
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 1 gol attı, 6 da asist yaptı.
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