Derbide sakatlanmıştı: İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sakatlanan milli oyuncu İsmail Yüksek'in son durumu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 15:16
Derbide sakatlanmıştı: İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu!
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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlık nedeniyle 17. dakikada oyundan çıkan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre İsmail Yüksek, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Bilek sakatlığı yaşayan oyuncunun sezonu kapattığı ifade edildi.

47 MAÇA ÇIKTI

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 1 gol attı, 6 da asist yaptı.


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