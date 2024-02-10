Derbide zafer Fenerbahçe'nin!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Galatasaray'ı 3-2 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 22:33
Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 19. haftasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti. Setlerini 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13 önde tamamladığı maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, 18. galibiyetine imza attı.

Karşılaşmanın ilk setini 27-29 kazanan sarı-kırmızılı ekip oldu. İkinci set ev sahibi takımın 25-23’lük üstünlüğüyle tamamlandı ve setlerde durum 1-1’e geldi. Üçüncü seti 25-27 Galatasaray, setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü seti Fenerbahçe 25-18 kazandı ve setlerde yeniden beraberliği yakaladı. Son seti başa baş mücadeleye sahne olurken seti 15-13 kazanan Fenerbahçe, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Pekşen)

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Mijailovic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

Setler: 27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 15-13

Süre: 150 dakika (32, 34, 37, 26, 21)


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