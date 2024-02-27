Derbinin biletleri satışa çıkıyor!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, 1 Mart Cuma günü genel satışa sunulacak. Derbide bilet fiyatları 700 TL ile 20 Bin TL arasında değişiyor.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, 1 Mart Cuma günü genel satışa sunulacak.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin genel satışına 1 Mart Cuma günü saat 10.00'da başlanacağını belirtildi.
Fiyatları 700 lira ile 20 bin lira arasında değişen derbi biletlerinin passo.com ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edilebileceği aktarıldı. Tüpraş Stadı bilet gişesinden satış yapılmayacağı bildirildi.
Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlara ise 29 Şubat Perşembe günü 10.00-22.00 saatlerinde ön satış hakkı tanınacağı kaydedildi.
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