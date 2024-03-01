Derbiye günler kala Galatasaray'da Mauro Icardi endişesi!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 18:52

Güncelleme: 01.03.2024 - 18:52

Galatasaray'ın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç öncesi sarı kırmızılı takımda Icardi endişesi yaşanıyor.

Pazar günü oynanacak ve zirveyi ciddi anlamda etkileyecek karşılaşma öncesi Mauro Icardi sarı kırmızılıları endişelendirdi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Arjantinli yıldız, ağrıları sebebiyle bugünkü idmana da çıkmadı. Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağı da belli oldu.

DERBİDE SAHADA OLACAK MI?

Haberde oyuncunun ciddi bir sorununun olmadığı ve Beşiktaş maçında sahada olabileceği belirtildi.

Icardi'nin cumartesi günü yeniden idmanlara çıkabileceği belirtilse de bu durum camiada kritik maç öncesi endişe yarattı.

OKAN BURUK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Kupası'ndaki Karagümrük maçı öncesi açıklama yapan Okan Buruk, yıldız ismin darbeye bağlı ağrısı olduğunu ve maçta riske edilmediğini açıklamıştı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Icardi ile ilgili bir düşüncemiz vardı ama ufak bir darbeden dolayı ağrısı oldu. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Icardi yerine Barış Alper'i seçtik." ifadelerini sarf etmişti.