Derbiyi kazanan VakıfBank finalde!
VakıfBank, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Imoco Volley'in rakibi oldu.
Antalya'da düzenlenen Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde karşı karşıya geldi.
VakıfBank, karşılaşmadan 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finale yükselen taraf oldu.
VakıfBank, finalde Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.
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