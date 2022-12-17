Derbiyi kazanan VakıfBank finalde!

17 Aralık 2022 Cumartesi, 21:35

Antalya'da düzenlenen Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde karşı karşıya geldi.

VakıfBank, karşılaşmadan 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finale yükselen taraf oldu.

VakıfBank, finalde Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.