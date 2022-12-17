Derbiyi kazanan VakıfBank finalde!

VakıfBank, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Imoco Volley'in rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2022 Cumartesi, 21:35
Derbiyi kazanan VakıfBank finalde!
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Antalya'da düzenlenen Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde karşı karşıya geldi.

VakıfBank, karşılaşmadan 25-21, 25-19 ve 25-23'lük setlerle 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve finale yükselen taraf oldu.

VakıfBank, finalde Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.


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