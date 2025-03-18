Derbiyi kim yönetecek? TFF'den yabancı hakem açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı Macaristan maçlarının ardından yabancı hakem konusunun karara bağlanacağını açıkladı.

Derbiyi kim yönetecek? TFF'den yabancı hakem açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:31

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, yabancı hakem kararı hakkında açıklamalar yaptı.

Ekol Sports'un haberine göre, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, "Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız" dedi.

YABANCI HAKEM İÇİN PELJTO BİR ADIM ÖNDE

Kulislerde yabancı hakem olarak Bosnalı İrfan Peljto'nun, Türk hakem olarak ise Halil Umut Meler'in öne çıktığı öğrenildi.

İrfan Peljto

2013'ten bu yana hakemlik yapan ve 2015'ten bu yana FIFA kokartı takarak elit hakemler arasına giren Peljto, UEFA'nın en zorlu maçlarında görev alıyor.

ÇOĞUNLUK YABANCI HAKEMDEN YANA

TFF içindeki yöneticilerin çoğunluğunun yabancı hakem istediği, azınlığın ise yerli hakemlerin yönetmesi gerektiği yönünde kararını belirttiği ifade edildi.

Beşiktaş'ın ise, "TFF ile ilişkilerimiz bozulmasın, talebimiz dikkate alınsın" mesajını federasyona ilettiği kaydedildi.


Etiketler: #TFF #Yabancı hakem #beşiktaş #galatasaray

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