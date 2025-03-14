Erden Timur'dan yabancı hakem yanıtı!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 22:10

Güncelleme: 14.03.2025 - 22:10

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Antalyaspor maçını izlemek için RAMS Park'a geldi.

Timur, Ekol TV'ye konuştu ve yabancı hakem sorusuna cevap verdi.

Erden Timur, "Erden Bey derbide sizce yabancı hakem olmalı mı, bu konuda bir düşünceniz var mı?" sorusunun ardından, "Adalet gereği olması lazım tabii. Bir standart koyulduysa devam etmesi lazım." dedi.