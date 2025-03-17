Galatasaray'dan derbi için yabancı hakem açıklaması!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacakları Fenerbahçe derbisi hakkında basın mensuplarına konuştu.

Galatasaray'dan derbi için yabancı hakem açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 21:00

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı hakem gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"YERLİ YABANCI FARK ETMEZ"

Yazgan, "Yerli veya yabancı hakem fark etmez. İyi ve kötü hakem vardır. İyi bir hakem olsun. Bir kişi olmasın. Mariborlu bir hakem olmasın. Hull Cityli bir hakem olmasın. Kalkıp göz gözün parmağına Mariborlu hakem getirdiler. Ne kadar adil ve tarafsız olduklarını kupa maçında atayacakları hakemle belirleyecekler" dedi.

Yazgan, ayrıca Fenerbahçe ile yapılacak kupa maçında RAMS Park'ta olduğu gibi Kadıköy'de de İstanbul Emniyeti'nin gerekli tedbirleri alacağına inandığını söyledi.


Etiketler: #Eray Yazgan #galatasaray #Yabancı hakem #fenerbahçe

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