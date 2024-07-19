Yayınlanma: 19.07.2024 - 15:17

Güncelleme: 19.07.2024 - 15:17

Derin Saran, Stanford'a transfer oldu.

İlk yılında başarılı bir grafik çizen milli oyuncu 10.1 sayı 3.4 ribaund ve 1.6 asist istatistikleriyle dikkati üzerine çekti.

Gelişimi için farklı bir okula geçmek isteyen Derin Saran, Stanford’da gelen teklifi değerlendirdi ve yeni kariyerine yelken açtı.

Stanford Başantrenörü Kyle Smith, “Geçen yıl UC Irvine’da önemli tecrübeler elde etti. Arka alanda hem fizikli hem de yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Derin’in önünde parlak bir gelecek var ve bizimle gelişeceğine inanıyoruz” dedi.

Stanford ile antrenmanlara başlayan Derin Saran, yeni sezon öncesinde oldukça heyecanlı olduğunu dile getirdi.