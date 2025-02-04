Dev düelloda Jorge Jesus, İsmail Kartal'ı mağlup etti!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 23:15

Güncelleme: 04.02.2025 - 23:15

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. haftasında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'da oynanan maçta Al Hilal, Persepolis'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

Suudi ekibinin gollerini 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Joao Cancelo, 39. ve 45+1. dakikalarda Salem Al Dawsari kaydetti.

Persepolis'te Giorgi Gvelesiani'nin penaltıdan attığı gol ise puan için yeterli olmadı.

Persepolis'te maça ilk 11'de başlayan Serdar Dursun, 73 dakika sahada kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda 19 puanla zirvedeki yerini korudu.

İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis ise grupta 6 puanla 9. sırada bulunuyor.

12 takımdan oluşan grupta ilk 8 içerisinde bulunan takım AFC Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.