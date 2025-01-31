İsmail Kartal ilk transferini Süper Lig'den yaptı!
İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen Serdar Dursun'u renklerine bağladı.
İran Ligi takımlarından Persepolis, İsmail Kartal'ı takımın başına getirmesinin ardından ilk transferini Türkiye'den yaptı.
Persepolis, Alanyaspor'dan Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Alanyaspor'da bu sezon 15 resmi maçta 534 dakika süre alan Serdar Dursun, gol bulamadı.
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