Dev maçta Almanya Fransa'yı geçmeyi bildi!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 00:05

Güncelleme: 13.09.2023 - 00:05

Almanya ile Fransa hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya 2-1'lik skorla kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Thomas Müller ve 87. dakikada Leroy Sane attı. Fransa'nın tek golü 89. dakikada penaltıdan Antoine Griezmann'dan geldi.

Almanya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İlkay Gündoğan, 25. dakikada sakatlığı sonrası oyundan çıktı. İlkay yerine Pascal Gross oyuna dahil oldu.

Almanya, bir sonraki hazırlık maçında Ekim ayında ABD ile karşılaşacak. Fransa ise EURO 2024 Elemeleri'nde ekim ayında Hollanda deplasmanına konuk olacak.