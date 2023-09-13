Dev maçta Almanya Fransa'yı geçmeyi bildi!
Almanya, hazırlık maçında Fransa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Almanya ile Fransa hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Almanya 2-1'lik skorla kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Thomas Müller ve 87. dakikada Leroy Sane attı. Fransa'nın tek golü 89. dakikada penaltıdan Antoine Griezmann'dan geldi.
Almanya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İlkay Gündoğan, 25. dakikada sakatlığı sonrası oyundan çıktı. İlkay yerine Pascal Gross oyuna dahil oldu.
Almanya, bir sonraki hazırlık maçında Ekim ayında ABD ile karşılaşacak. Fransa ise EURO 2024 Elemeleri'nde ekim ayında Hollanda deplasmanına konuk olacak.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- Hem dolandırdı hem istismar etti!
- Hz. İsa heykeline yıldırım düşmesi sonucu küle döndü
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- 'Listeleri gördüm' dedi: Hedef 20 bin kişi!
- AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
- Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin!