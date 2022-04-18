Dev maçta Benfica, Sporting'i 2 golle yıktı!
Portekiz Ligi 30. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda Sporting'i 2-0 mağlup etti.
Portekiz Ligi 30. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi.
Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadeleyi Benfica 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Darwin Nunez ve 90+2. dakikada Gil Dias kaydetti.
Sporting bu mağlubiyetle 10 maç sonra haftayı puansız kapattı.
Alınan bu sonucun ardından Benfica, puanını 67'ye çıkardı. Sporting ise 73 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Famalicao ile karşılaşacak. Sporting ise Boavista'ya konuk olacak.
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