Dev maçta kazanan çıkmadı: Trabzonspor 3-3 Beşiktaş

Trendyol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın ilk golünü 18. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Vaclav Cerny, 22. dakikada Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. 25. dakikada ise Trabzonspor'da Ernest Muçi, skoru 2-1'e getiren golü attı. Beşiktaş'ta Vaclav Cerny 31. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı yeniden 2'ye yükseltti.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 38. dakikasında El Bilal Toure kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.

İlk yarı, siyah-beyazlıların 3-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Trabzonspor'da Christ Inao Oulai, 63. dakikada farkı 1'e indiren golü attı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında ise Oleksandr Zubkov, Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, 35 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı.

Ligde üst üste 2. beraberliği alan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 26 puana yükseldi ve 5. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Rashica, Cerny, Orkun, El Bilal Toure, Abraham.

Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 3-3 Beşiktaş

90' Trabzonspor'da Muçi'nin şutunda Ersin'den dönen topa Augusto, kafa vurdu. Augusto'nun kafasında top üst direkten döndü.

90' Beşiktaş'ta Cerny oyundan çıkarken Taylan dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 7 dakika ilave edildi.

90' SARI KART | Trabzonspor'da Zubkov, Beşiktaş'ta Abraham itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

89' SARI KART | Beşiktaş'ta Djalo hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

84' GOL | Zubkov'un golü ile Trabzonspor beraberliği yakaladı.

82' Beşiktaş hızlı hücumunda boş alanda sol kanattan topu süren Jurasek'in çaprazdan vuruşunda top dışarı çıktı.

81' Trabzonspor'da Oulai'nin ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağıyla vuruşu kalenin çatalından oyun alanına geri döndü.

79' SARI KART | Beşiktaş'ta kaleci Ersin, oyunu geciktirdiği nedeniyle sarı kart gördü.

76' Beşiktaş'ta Rashica'nın yerine Jurasek oyuna dahil oldu.

73' Beşiktaş'ta Orkun'un yerine Demir Ege oyuna dahil oldu.

70' Trabzonspor'da Tim Folcarelli oyundan çıkarken Bouchouari dahil oldu.

63' Trabzonspor atağında Zubkov'un şutunda Oulai'ye çarpan top, kaleci Ersin'i şaşırtarak sağ köşeden ağlarla buluştu.

63' GOL | Oulai'nin attığı gol ile Trabzonspor farkı bire indirdi.

53' Trabzonspor'un atağında Mustafa'nın sol kanattan açtığı ortaya Augusto yükseldi ama vuramadı.

50' Trabzonspor hücumunda Ozan'ın sağ kanattan ortasında Augusto'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı. Pozisyon sonrası hakem Ali Şansalan, Augusto'nun faul yaptığını işaret etti.

48' Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Orkun'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cerny, yakın mesafeden vuruşunda kaleci Onana'yı geçemedi.

47' Trabzonspor'da Zubkov'un sağ çaprazdan sol ayağıyla vuruşunda kaleci Ersin sağına uzanarak topu çıkarmayı başardı.

46' Trabzonspor'da Serdar ile Olaigbe oyundan çıkarken Savic ve Sikan dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

38' KIRMIZI KART | Beşiktaş'ta El Bilal Toure kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

37' Hakem Ali Şansalan El Bilal'in Ozan Tufan'a faulü sonrası VAR'da pozisyonu incelemeye gitti.

33' SARI KART | Trabzonspor'da Mustafa sarı kart gördü.

31' Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Orkun'un pasıyla hareketlenen Rashica, ceza sahasına kadar topu sürdü. Ceza sahası solundan pasını içerdeki Cerny'ye bıraktı. Arka alanda boşta olan Cerny müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

31' GOL | Cerny'nin attığı gol ile fark yeniden ikiye çıktı.

29' Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen hücumunda Zubkov'un çaprazdan sol ayak içiyle vuruşu az farkla auta çıktı.

28' Beşiktaş'ta sol kanat son çizgiden içeri giren Cerny'nin pasında Orkun vuruşu auta çıktı.

27' GOL İPTAL | Trabzonspor'un Felipe Augusto ile bulduğu GOL ofsayt nedeniyle sayılmadı.

25' Trabzonspor'da savunmadan seken topa Ernest Muçi, yay üzerinden sağ ayağıyla gelişine vuruşuyla farkı 1'e indirdi.

25' GOL | Muçi'nin golü ile farkı bire indi.

22' Beşiktaş'ın hızlı hücumunda El Bilal, sağ kanatta boş durumda olan Cerny'ye pasını verdi. Cerny topu soluna çekerek, yakın köşeye yerden vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

22' GOL | Beşiktaş Cerny'nin golü ile farkı ikiye çıkardı.

18' Beşiktaş'ın hücumunda Rashica'nın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu El Bilal, sağ çaprazda bulunan Abraham'a çıkardı. Abraham'ın yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu.

18' GOL | Abraham'ın golü ile Beşiktaş maçta öne geçti.

10' Trabzonspor'un hızlı atağında Felipe Augusto, sağ kanattan arka alana ortaladı, savunma kademeye girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

9' Beşiktaş atağında Rashica'nın sağ kanattan ortasını savunma kafayla uzaklaştırdı.

8' Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen hücumunda Muçi'nin yerden ortasını savunma karşıladı.

5' SARI KART | Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Serdar'a yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

5' Trabzonspor'ın hücumunda Felipe Augusto'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayak içiyle vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.

2' SARI KART | Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Ozan Tufan'a yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.