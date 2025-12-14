Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

14.12.2025 12:07:00
Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor-Beşiktaş maçında VAR'da görev alacak hakemleri duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında heyecan bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın dev maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bugünkü maçlar öncesinde VAR'da görev alacak hakemleri duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Beşiktaş maçında VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak. AVAR'da ise Mehmet Kısal ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de bugün oynanacak maçlarda görev alacak VAR ve AVAR hakemleri şöyle:

Image

