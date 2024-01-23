Transfere yeşil ışık... Galatasaraylı Angelino'ya Fransız talip!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yolları ayırmayı planladığı İspanyol futbolcu Angelino'ya Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımı Marsilya'nın talip olduğu iddia edildi.
Sol beki Renan Lodi'yi 25 milyon Euro karşılığında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gönderen Marsilya, transferde rotasını Angelino'ya çevirdi.
Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre; Marsilya, öncelikle rotasını Nantes'tan Quentin Merlin'e çevirdi. Merlin için Nantes 15 milyon Euro istedi. İkinci adres Rennes oldu. Adrien Truffert için Rennes ile temasa geçen Marsilya, bu kez de 20 milyon Euro cevabını aldı.
MARSİLYA VE ANGELINO MASADA
Daha uygun fiyatlı bir bek arayan Marsilya'ya Angelino önerildi ve Fransız ekibi bu öneriye sıcak baktı. Angelino'yu bonservisiyle almak isteyen Marsilya'ya RB Leipzig de yeşil ışık yaktı.
Angelino
Bu gelişmeler üzerine Marsilya, Angelino ile temasa geçti. Kısa süre içerisinde bu temaslardan da bir sonuç çıkacağı ve transferin buna göre şekilleneceği kaydedildi.
19 MAÇTA 2 GOLE KATKI
Galatasaray'ın sezon başında 20 maç oynaması durumunda 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kiralık kattığı Angelino, şu ana kadar 19 maçta oynadı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.
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