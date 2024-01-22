Galatasaray'dan transfer sorusuna yanıt! 'Benim burada vereceğim mesaj...'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:08

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:08

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile eşleşmeleri hakkında konuşan Cenk Ergün, "Hayırlı olsun bütün takımlara. Umarım güzel bir tur olur. Bandırma çok değerli bir futbol ekolu. İki sene önce ligin kapısından dönmüşlerdi. En büyük avantaj sahamızda oynayacak olmamız. Yoğun bir maç takvimi içerisindeyiz. Bizim için en büyük avantaj evimizde kalıyor olmak. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Aynı disiplin içinde umarım tur atlayan biz olacağız" dedi.

TRANSFER SORUSUNA YANIT



Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri maçın hatırlatılması üzerine Cenk Ergün, "Dünkü galibiyet çok değerli. Trabzonspor karşısında deplasmanda çarpıcı bir sonuç. Moralleri daha da yükseltti" ifadelerini kullandı.

Transfer sorusunu yanıtlayan Cenk Ergün, "Elimizde bir kadro var. Transfer mesajı vermekten ziyade, yoğun maç takvimi var, benim burada vereceğim mesaj bizi yalnız bırakmasınlar. Perşembe günü ben herkesi maça bekliyorum" diye konuştu.