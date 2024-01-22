Galatasaray'dan transfer sorusuna yanıt! 'Benim burada vereceğim mesaj...'
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi sonrası konuştu. Ergün transfer sorusuna, "Elimizde bir kadro var. Transfer mesajı vermekten ziyade, yoğun maç takvimi var, benim burada vereceğim mesaj bizi yalnız bırakmasınlar" yanıtını verdi.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
Son 16 Turu'nda Bandırmaspor ile eşleşmeleri hakkında konuşan Cenk Ergün, "Hayırlı olsun bütün takımlara. Umarım güzel bir tur olur. Bandırma çok değerli bir futbol ekolu. İki sene önce ligin kapısından dönmüşlerdi. En büyük avantaj sahamızda oynayacak olmamız. Yoğun bir maç takvimi içerisindeyiz. Bizim için en büyük avantaj evimizde kalıyor olmak. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Aynı disiplin içinde umarım tur atlayan biz olacağız" dedi.
TRANSFER SORUSUNA YANIT
Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri maçın hatırlatılması üzerine Cenk Ergün, "Dünkü galibiyet çok değerli. Trabzonspor karşısında deplasmanda çarpıcı bir sonuç. Moralleri daha da yükseltti" ifadelerini kullandı.
Transfer sorusunu yanıtlayan Cenk Ergün, "Elimizde bir kadro var. Transfer mesajı vermekten ziyade, yoğun maç takvimi var, benim burada vereceğim mesaj bizi yalnız bırakmasınlar. Perşembe günü ben herkesi maça bekliyorum" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- Altaylı'dan 'Erkan' ve 'Şimşek' yorumu!