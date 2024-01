Erden Timur'dan Galatasaraylı oyunculara sürpriz!

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:30

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:30

Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesindeki yemekte ilginç bir durum yaşandı. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların motivasyonunu artırmak için değişik bir yol izledi. Timur'un hazırlattığı videoda oyuncuları ateşleyen sözler ortaya kondu.

Sarı-kırmızılılarda farklı galibiyetin fitilini ateşleyen Galatasaraylı yönetici, Trabzonspor maçı öncesi yenilen akşam yemeğinde bir anda ışıkları kapattı ve zifiri karanlığın sonrasında bir video oynamaya başladı. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur tarafından hazırlatılan ve oyuncuların kenetlenmesinin hedeflendiği videoda, geçen sezonki güzel anların görüntülerinin ekrana verildiği belirtildi.

KENETLENME VURGUSU

Tamamen Galatasaraylı futbolcuların motivasyonunu artırmayı amaçlayan mesajlarda İngilizce olarak, "Stand together now" (Şimdi birlikte durun) ve "Some of you know this feeling well" (Bazılarınız bu duyguyu iyi biliyor) yazıyordu. Böylece mesajlar, "kenetlenme" vurgusunu ön plana çıkardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da karşılaşma sonrası, "Kenetlenelim, başka Galatasaray yok" mesajı vermişti.