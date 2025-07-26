Dev transfer gerçekleşti: Viktor Gyökeres resmen Arsenal'de!

Arsenal, Sporting'den Viktor Gyökeres'i transfer ettiğini duyurdu.

İngiliz devi, İsveçli golcü ile uzun süreli sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki futbolcu, Arsenal'da 14 numaralı formayı giyecek.

Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, "Viktor Gyökeres'i kulübe kazandırdığımız için çok mutluyuz. Viktor harika ve yetenekli bir futbolcu. Onun aklı, fiziği ve mükemmelliği bizim vizyonumuza uyuyor. Viktor'un takımımızda çok önemli etki edeceğine inanıyoruz. Hoş geldin Viktor!" dedi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, "Viktor Gyökeres'e büyük bir içtenlikle hoş geldin diyorum. Onun golleri kendisini anlatıyor. Viktor'un çok kaliteli özellikleri var. İleride çok hızlı ve güçlü. İnanılmaz golleri var. Arsenal ailesine hoş geldin diyorum" şeklinde konuştu.