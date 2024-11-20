Viktör Gyökeres resital sundu: İsveç, Azerbaycan'ı gole boğdu!
İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Azerbaycan'ı 6-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. Hafta maçında İsveç ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Strawberry Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İsveç 6-0'lık skorla kazandı.
İsveç'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 57. dakikalarda Dejan Kulusevski; 26, 37, 58 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.
İSVEÇ PENALTI KAÇIRDI
İsveç, 48. dakikada Alexander Isak ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Bu sonuçla İsveç 16 puanla lider oldu ve B Ligi'ne yükseldi. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak D Ligi'ne düştü.
Etiketler: #Viktor Gyökeres #isveç #Azerbaycan #uefa uluslar ligi
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