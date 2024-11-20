Viktör Gyökeres resital sundu: İsveç, Azerbaycan'ı gole boğdu!

İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Azerbaycan'ı 6-0 mağlup etti.

Viktör Gyökeres resital sundu: İsveç, Azerbaycan'ı gole boğdu!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:12

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. Hafta maçında İsveç ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Strawberry Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İsveç 6-0'lık skorla kazandı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 57. dakikalarda Dejan Kulusevski; 26, 37, 58 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.

İSVEÇ PENALTI KAÇIRDI

İsveç, 48. dakikada Alexander Isak ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla İsveç 16 puanla lider oldu ve B Ligi'ne yükseldi. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak D Ligi'ne düştü.


Etiketler: #Viktor Gyökeres #isveç #Azerbaycan #uefa uluslar ligi

İlgili Haberler

Galatasaray, Kolombiyalı kanat oyuncusunu ısrarla istiyor

Galatasaray, Kolombiyalı kanat oyuncusunu ısrarla istiyor
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: ''Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse...'

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması: ''Ben anlaştım gitmek istiyorum' derse...'
Sponsorluk görüşmesi gündem olmuştu: Doğu Perinçek'ten Galatasaray açıklaması!

Sponsorluk görüşmesi gündem olmuştu: Doğu Perinçek'ten Galatasaray açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler