Viktör Gyökeres resital sundu: İsveç, Azerbaycan'ı gole boğdu!

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:12

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:12

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. Hafta maçında İsveç ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Strawberry Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi İsveç 6-0'lık skorla kazandı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 57. dakikalarda Dejan Kulusevski; 26, 37, 58 ve 70. dakikalarda Viktor Gyökeres kaydetti.

İSVEÇ PENALTI KAÇIRDI

İsveç, 48. dakikada Alexander Isak ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla İsveç 16 puanla lider oldu ve B Ligi'ne yükseldi. Azerbaycan ise 1 puanda kalarak D Ligi'ne düştü.