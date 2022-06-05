Devler Halil Dervişoğlu'nun peşinde!

05 Haziran 2022 Pazar, 12:04

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kulübü Brentford satış listesine koydu.

BRENTFORD, KİRALAMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten Halil Dervişoğlu, Brentford'a döndü. Fanatik'in haberine göre, İngiliz ekibinin Halil'i satış listesine koyduğu ve gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, hangi takımın formasını giyeceği sorusu henüz yanıt bulmadı. UEFA Uluslar Ligi için milli takım kampında olan Halil'in transferinde vereceği karar bekleniyor.

Brentford, genç futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirecek. İngiliz ekibinin, Halil Dervişoğlu'nu kiralık göndermeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN 4 BÜYÜKLER DEVREDE

Halil Dervişoğlu için Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor'un kadrosuna katmak için listesine aldığı milli futbolcunun son kararı kısa sürede vermesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı formayla 45 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 8 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi.