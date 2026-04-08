Devre arası Galatasaray'a kiralanmıştı: Bayern Münih, Sacha Boey için kararını verdi!

8.04.2026 10:59:00
Bayern Münih'in devre arası Galatasaray'a kiraladığı Sacha Boey ile sezon sonunda yollarını ayıracağı iddia edildi.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan ve bu sezonun devre arasında yeniden Galatasaray'a kiralanan Sacha Boey için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bayern'in kadroda düşünmediği sağ bek oyuncusuyla sezon sonunda kalıcı olarak veda edilebilir. Alman ekibi, bu sırada Boey'in ardından transfer edeceği oyuncuyu da buldu.

beIN Sports'un İspanyol gazeteci Aaron Ramiro'nun haberinden aktardığına göre Bayern Münih, Chelsea'nin genç sağ beki Josh Acheampong için görüşmelere başladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkıp 1204 dakika süre alan Acheampong, 2 gollük skor katkısı verdi.

Bayern Münih'ten Sacha Boey itirafı: Ayrılık kararının sebebini açıkladı! Galatasaray, ara transfer döneminde eski futbolcusu Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, transferin ardından Boey'in ayrılığıyla ilk kez konuştu.
Galatasaraylı Sacha Boey'den takım performansına övgü! Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey, 5-2 kazandıkları Juventus maçına dair görüşlerini aktardı.
Sacha Boey'den açıklama: 'Galatasaray'ı çok özledim' Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 25 yaşındaki Fransız oyuncusu Sacha Boey, sarı-kırmızılı kulübün resmi kanalına açıklamalarda bulundu.