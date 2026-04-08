Devre arası Galatasaray'a kiralanmıştı: Bayern Münih, Sacha Boey için kararını verdi!

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan ve bu sezonun devre arasında yeniden Galatasaray'a kiralanan Sacha Boey için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bayern'in kadroda düşünmediği sağ bek oyuncusuyla sezon sonunda kalıcı olarak veda edilebilir. Alman ekibi, bu sırada Boey'in ardından transfer edeceği oyuncuyu da buldu.

beIN Sports'un İspanyol gazeteci Aaron Ramiro'nun haberinden aktardığına göre Bayern Münih, Chelsea'nin genç sağ beki Josh Acheampong için görüşmelere başladı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkıp 1204 dakika süre alan Acheampong, 2 gollük skor katkısı verdi.