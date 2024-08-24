Devrim niteliğinde değişiklik: İşte Avrupa kupalarındaki yeni format!

Yayınlanma: 24.08.2024 - 14:31

Güncelleme: 24.08.2024 - 14:31

2024-25 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devrim niteliğinde bir değişiklik gerçekleşiyor. Bu sezon itibarıyla, geleneksel grup aşaması yerini 36 takımdan oluşan yeni bir lig formatına bırakıyor.

Bu yeni format kapsamında, her takım sekiz maç yapacak; dört maç evinde, dört maç deplasmanda oynanacak ve her bir maçta farklı bir rakiple karşılaşacak. Bu değişiklik, daha fazla maç ve rekabetin dozunu artırmayı hedefliyor.

Yeni lig formatında, ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise çift ayaklı play-off turunda mücadele edecek. Bu play-off turunun galipleri, son 16 turuna katılmaya hak kazanacak.

UEFA, bu yeni formatla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecanı ve rekabeti daha da artırmayı amaçlıyor. Taraftarlar, daha fazla takım ve daha çeşitli karşılaşmalar izleyerek turnuvanın keyfini çıkaracak.

Bu format değişikliği ile UEFA Şampiyonlar Ligi, daha fazla takımın ve maçın yer alacağı, Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olarak daha da büyüyecek ve futbolseverler için unutulmaz anlar sunacak.

AVRUPA LİGİ NASIL OLACAK?

Bu sezon, Avrupa Ligi'nde de grup aşaması yerine bir lig sistemi uygulanacak. Turnuvaya katılan 36 takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi tek bir ligde mücadele edecek ve her takım 8 farklı rakibe karşı, 4'ü iç saha ve 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.

Lig aşamasının sonunda, ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9. ile 24. sıralar arasında yer alan takımlar ise bir üst tura çıkabilmek için play-off turu oynayacaklar.

KONFERANS LİGİ'NDE TEK FARK VAR

Konferans Ligi'nin yeni formatında, grup aşaması yerine 36 takımdan oluşan tek bir lig sistemi uygulanacak. Takımlar, bu ligde farklı rakiplerle toplam 6 maç yapacak. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ila 24. sıralar arasındaki takımlar ise, son 16 turuna kalmak için play-off maçları oynayacak.