Konferans Ligi Play-off turu ilk maçları tamamlandı

RAMS Başakşehir ve Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçlarında berabere kaldı. İşte Konferans Ligi'ndeki tüm sonuçlar...

AA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:33
Konferans Ligi Play-off turu ilk maçları tamamlandı
Abone Ol google-news

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk maçlarında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'le, Trabzonspor ise yine dış sahada İsviçre temsilcisi St. Gallen'le 0-0 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 1-0

Legia (Polonya) - Drita (Kosova): 2-0

Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan): 2-2

Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan): 6-0

Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-0

Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan): 2-0

Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya): 1-2

Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya): 2-0

CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra): 5-0

Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1

Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan): 3-3

Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya): 0-2

Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika): 0-1

Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika): 1-6

Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 2-2

St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir: 0-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda): 2-1

St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor: 0-0

Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1

Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre): 2-0

Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos'ta oynanacak.


UEFA Konferans Ligi haberleri Başakşehir haberleri trabzonspor haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu!
Başakşehir için Konferans Ligi'ne bir adım kaldı!

Başakşehir için Konferans Ligi'ne bir adım kaldı!
Viyana'da büyük şok! Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek!

Viyana'da büyük şok! Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler