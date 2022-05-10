UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

10 Mayıs 2022 Salı, 17:21

UEFA'da yeni bir dönemin adımları atılıyor. Alınan yeni bir karar ile Avrupa'daki önemli futbol karşılaşmalarında düzenlemeler yapıldı.

Yeni formata göre, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek.

TEK BİR LİG DÜZENİ

En büyük yenilik ise geleneksel grup aşaması yerine tüm takımlar tek bir lig sıralamasıyla belirlenecek.

Her kulüp, lig aşamasında evde ve dışarda 3'er maç yerine, toplam 8 farklı rakiple 4'ü içeride 4'ü dışarıda olmak üzere 8 maç yapacak.

Lig aşamasında yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24 arasında bitiren takımlar birbirleriyle iki ayaklı elemeler oynayacak. Bu eleme turunu geçen takımlar adını son 16 takım arasına yazdıracak.

TAKIM SAYISI 36'YA ÇIKIYOR

Tüm turnuvalarda şu an 32 takım mücadele ediyor. 2024/25'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'ne eklenecek 4 takım ise çeşitli faktörlerle belirlenecek.

Açıklamada yer alan faktörler şu şekilde:

- UEFA Ülke Sıralaması'nda ilk 4 sıradaki ülkeden 4'er takım katılıyordu. Bundan sonra 5. sıradaki ülkeden de 4 takım alınacak.

- Şampiyonlar yolundan şu ana kadar 4 takım katılıyordu. Buradan katılacak takım sayısı 5'e yükselecek.

- Bir önceki sezon en çok puan toplayan iki ülkeden ekstra iki takım daha özel davetiyeyle Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.