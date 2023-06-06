Diagne şov yaptı, Karagümrük galibiyet ile bitirdi!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 19:27

Güncelleme: 06.06.2023 - 19:27

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 3-0'lık skorla kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Saba Lobjanidze, 67 ve 82. dakikalarda Mbaye Diagne kaydetti.

Mbaye Diagne, bu iki golle birlikte Süper Lig'de sezonu 23 golle kapattı ve gol krallığı sıralamasında Enner Valencia'nın ardından ikinci sırayı aldı.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük, puanını 51'e yükseltti. Kasımpaşa ise sezonu 43 puanla tamamladı.