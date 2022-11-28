Dick Advocaat, Dirk Kuyt'un eski takımı ADO Den Haag'ı çalıştıracak
Dirk Kuyt ile yollarını ayıran Hollanda 2. Lig ekibi ADO Den Haag, teknik direktörlüğe Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı.
Hollanda 2. Futbol Ligi takımlarından ADO Den Haag'ın yeni teknik direktörü Dick Advocaat oldu.
Fenerbahçe formasını 2012-2015 yılları arasında giyen Dirk Kuyt'un görevine son veren ADO Den Haag yönetimi, Fenerbahçe'yi 2016-2017 sezonunda çalıştıran Advocaat ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 75 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.
Advocaat; PSV, Rangers, Zenit, Sunderland, AZ Alkmaar kulüplerinin yanı sıra Hollanda, Belçika, Rusya, Sırbistan, Güney Kore ve Irak milli takımlarında da teknik direktörlük yaptı.
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