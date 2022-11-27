Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
TFF 3. Lig'de Bergama Belediyespor ile karşılaşacak olan Osmaniyespor FK'nin taraftarlarını taşıyan minibüs Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T'nin kullandığı 80 M 0248 plakalı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, E.C.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Akhisar ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.
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