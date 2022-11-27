Şenol Güneş'in, Onur Bulut transferine ilişkin açıklamasına Kayserispor'dan tepki
Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Şenol Güneş'in Onur Bulut ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, futbolcuları Onur Bulut’un transferiyle alakalı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in açıklamasına tepki gösterdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Onur Bulut’un Kayserispor'la olan sözleşmesinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını Sayın Şenol Güneş’in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de gözardı eden bu davranışın Sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini Sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz."
Zorunlu Açıklama pic.twitter.com/AF0aelkmWv— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) November 26, 2022
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