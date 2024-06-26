Didier Deschamps: 'Ölü bir atı kırbaçlamayacağım'

Yayınlanma: 26.06.2024 - 00:29

Güncelleme: 26.06.2024 - 00:29

URO 2024'te grubunu ikinci bitiren Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, Polonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps maçla ilgili, "Hiç hayal kırıklığına uğramadım. Elbette zirveyi istiyorduk ama kalecileri Skorupski mükemmeldi. Çok sayıda kurtarış yaptı ve biz de bundan en iyi şekilde yararlanamadık. İlk yarıda beş şansımız vardı değerlendiremedik" dedi.

Griezmann hakkında konuşan Deschamps, "Ne yapabileceğini biliyorum ama bugün biraz kenarda olmasına karar verdim. Haberi gülümseyerek karşıladı. İkinci maçta, eğer iki şansından birini gole çevirseydi, bu iyi olurdu. Farklı bir sonuç oldu, bir dahaki sefere göreceğiz" yorumunu yaptı.

Fransa'nın bulunduğu durum hakkında yorum yapan Deschamps, "Ölü bir atı kırbaçlamayacağım. Takım bir arada, şans yaratıyorlar. Gol alamadığımız gerçeği performansımızı sınırlıyor ama sonuçta son 16'ya kaldık. Ve bakın, gerçekten zorlu bir gruptaydık. Şimdi biraz dinleneceğiz ve umarım siz gazeteciler de biraz dinlenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Deschamps, Mbappe hakkında da konuşarak, "Yaşadığı onca şeye rağmen bu akşam iyi olduğunu düşündüm. Maskeye alışmak biraz zaman alıyor, terliyorsunuz. Ama o her zaman oynamaya çok hevesli" dedi

Deschamps konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Grubun zirvesine çıkmayı çok istesek de diğer tura katılmaya hak kazandık. Özellikle ilk yarıda çok pozisyon bulduk. Maçın oyuncusu kaleciydi, sanırım bu her şeyi anlatıyor. Pişmanlık yok, zorlu ve sağlam bir grupta yer aldık."