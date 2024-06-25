Mbappe'nin turnuvadaki ilk golü yetmedi: Fransa, Polonya karşısında liderliği bıraktı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 20:58

Güncelleme: 25.06.2024 - 20:58

EURO 2024 D Grubu üçüncü hafta maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Fransa'nın golü 56. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ile geldi. Mbappe, bu golle birlikte turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

Beraberlik golünü arayan Polonya 76. dakikada penaltı kazandı.

Lewandowski, 77. dakika kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Maignan'ı geçemedi. Ancak hakem, Maignan'ın ayaklarının çizgide olmaması nedeniyle penaltı atışını tekrarladı. Topun başına tekrar geçen Lewandowski, bu kez golü atmayı başardı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki takımda ayaklarından sonuç çıkaramadı.

Polonya'da Süper Lig'de forma giyen Sebastian Szymanski, 68 dakika sahada kalırken, Adam Buksa ile Krzysztof Piatek karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 5 yaptı ve gruptan ikinci çıktı. Polonya ise Avrupa Şampiyonası'nı aldığı tek puanla dördüncü sırada tamamladı.