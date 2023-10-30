Diego Armando Maradona Stadyumu'nda erkek cesedi bulundu!
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasındaki Napoli - Milan karşılaşmasının oynandığı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda bir erkek cesedinin bulunduğu aktarıldı.
Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda bir erkek cesedi bulundu.
İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Serie A'da oynanan Napoli - Milan karşılaşmasının ardından misafir tribünü altındaki terk edilmiş park alanında 42 yaşında bir erkek cesedi bulundu.
Kurbanın bir arkadaşının polise ifade verdiği ifadede, arkadaşıyla birlikte tünelden gizlice stadyuma girdiklerini ve maç için bilet almadan tribünlere çıkmaya çalıştıklarını anlattığı belirtildi.
20 METREDEN YERE ÇAKILMIŞ
Hayatını kaybeden şahsın, stadyuma daha rahat girebilmek için önce tünele çıktığı ancak yaklaşık 20 metre mesafeden yere düşerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Kurbanın arkadaşının ise devrilen bir kiriş nedeniyle tribüne giremediği ve vazgeçtiği kaydedildi.
Napoli ile Milan, Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta 2-2 berabere kalmıştı.
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